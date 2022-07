Il Monza si prepara ad accogliere Marlon: sarà prestito secco per il difensore cercato anche dalla Fiorentina

Arriverà domani in Italia Marlon, difensore brasiliano su cui aveva messo gli occhi anche la Fiorentina. I viola poi hanno dovuto fare una scelta in materia di extracomunitari, lasciando andare il giocatore dello Shakhtar.

Su di lui si è fiondato così il Monza, che lo prenderà in prestito secco sfruttando la norma FIFA per i giocatori che giocano in Russia e Ucraina. Marlon arriverà domani per poi sostenere visite mediche e firma, per un Monza che si sta davvero rinforzando e che non pone limiti alle proprie ambizioni.