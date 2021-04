Il muro della Fiorentina su Vlahovic è veramente alto e allora il Milan cambia rotta

Fermo restando che il rinnovo diventerà condizione imprescindibile per proseguire serenamente il rapporto, intorno a Dusan Vlahovic il muro eretto dalla Fiorentina è e resterà comunque molto alto. Da Milano sono sicuri e convinti che l’attaccante serbo non voglia prolungare il contratto ma nel frattempo La Gazzetta dello Sport ha cambiato orientamento e rilanciato in ottica rossonera il nome di Gianluca Scamacca, un anno più di Vlahovic e affermatosi tra Genoa e Under 21 in questa stagione. Per lui si parla di cifre sui 25 milioni di euro, a fronte degli oltre 40 pretesi da Commisso per il suo centravanti. Ecco quindi che, se pur con la questione contratto da risolvere, le richieste viola potrebero spaventare più di qualche club.