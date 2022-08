Il Nantes ci prova per Kouame, ma l’offerta non soddisfa la Fiorentina. La situazione

Pochi minuti nel finale dell’amichevole con il Qatar, ma il futuro di Christian Kouame sembra destinato a non essere colorato di viola. L’attaccante non rientra nei piani di Vincenzo Italiano, tanto che la Fiorentina starebbe spingendo per darlo via a titolo definitivo.

Motivo per cui, secondo TMW, non è stata soddisfacente la proposta avanzata dal Nantes. Il club francese, per ora solo a titolo informativo, avrebbe infatti manifestato interesse per ingaggiare Kouame in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, invece, vuole 10 milioni per vendere a tutti gli effetti il suo cartellino.