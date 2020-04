Il Napoli a gennaio si era spinto ad una cifra super per Castrovilli. Ma le plusvalenze non “abitano” più a Firenze…

Ricco approfondimento su Gaetano Castrovilli sul Corriere dello Sport-Stadio. Commisso, aveva detto subito di sognare una squadra capace di farsi bacino per le nazionali azzurre. Per questo, anche le offerte più ricche arrivate sul tavolo della dirigenza viola per il talento classe ’97, lo scorso gennaio (c’è stato chi – i rumors sussurrano Napoli – si è spinto fino alla cifra super di 40 milioni), non sono nemmeno state guardate. Poco importa se avrebbero generato una plusvalenza da capogiro, i fenomeni si difendono, non si vendono. Specie se, intanto, studiano per farsi “bandiera”.