Il Napoli batte in rimonta la Lazio. I partenopei tornano in vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finito anche l’altro anticipo della Serie A tra Lazio e Napoli all’Olimpico di Roma. A sbloccare la partita ci ha pensato Zaccagni al quarto minuto, imboccato da Felipe Anderson. Il Napoli non molla e al 38esimo pareggia i conti con il primo gol in Serie A di Kim. Al 61esimo è arrivato il vantaggio partenopeo con il solito Kvaratskhelia, arrivato a quota 3 gol in 4 partite in Serie A. Con questi tre punti il Napoli torna in vetta alla classifica a parimerito con il Milan a 11 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Atalanta 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina 6, Sassuolo 5, Salernitana 5, Spezia 4, Empoli 3, Verona 2, Lecce 2, Sampdoria 2, Bologna 2, Cremonese 0, Monza 0.