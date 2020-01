Il Napoli di Rino Gattuso inizia bene la settimana e batte il Perugia dell’ex viola Diego Falcinelli in Coppa Italia per 2-0. I gol, entrambi nel primo tempo. Al 26′ Llorente viene steso in area e il direttore di gara assegna un calcio di rigore a favore dei partenopei. Dal dischetto, Lorenzo Insigne non sbaglia. E sarà ancora Insigne a firmare il raddoppio al 38′. Sabato sera alle 20:45, il Napoli ospiterà al San Paolo proprio la Fiorentina di Beppe Iachini.