Il Napoli non si ferma più: Gli uomini di Spalletti schiantano il Sassuolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più. I partenopei, nell’anticipo delle 15 del sabato, battono il Sassuolo con un rotondo quattro a zero e volano sempre più in testa alla classifica. Dopo soli quattro minuti apre le marcature Osimhen, per poi raddoppiare al 20′. Ancora una rete nella prima frazione di gara siglata dal solito Kvaratskhelia. Poi nella ripresa, Osimhen mette a segno la tripletta personale per il 4-0 finale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Milan 26, Atalanta 24, Lazio 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.