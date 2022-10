Il Napoli non si ferma più: I partenopei schiantano il Torino e volano in testa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più. Nell’anticipo delle 15 del sabato pomeriggio, i partenopei vincono contro il Torino e volano in testa alla graduatoria a quota 20 punti. Dopo soli dodici minuti, il Napoli è già sul doppio vantaggio grazie alla doppietta realizzata da Anguissa. Kvaratskelia, al 37′ chiude i giochi. Inutile la rete di Sanabria per il Torino.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 17, Udinese 16, Milan 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2.