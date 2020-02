La 25esima giornata di Serie A si è aperta con la sfida del Rigamonti tra Brescia e Napoli. Pronti, via e dopo 2′ gli azzurri sfiorano il vantaggio: il tiro-cross di Mertens scavalca Joronen, ma termina la propria corsa sulla traversa. Il Brescia si fa vedere per la prima volta al 27′ e trova subito la via del gol: sugli sviluppi di un corner battuto da Tonali, Chancellor anticipa tutti e fa secco Ospina con un bel colpo di testa. Nella ripresa il Napoli trova subito la rete del pareggio con il rigore di Insigne, che spiazza Joronen dopo il fallo di mano di Mateju. Al 54′ gli azzurri trovano il gol del 2-1 con Fabian Ruiz, che riceve da Di Lorenzo e disegna un mancino spettacolare che termina sotto l’incrocio dei pali. Il Brescia non ci sta e al 72′ sfiora il gol del 2-2, ma Balotelli mette fuori da pochi passi. Non succede più niente, il Napoli vince 2-1 e si porta virtualmente al sesto posto in classifica, in piena zona Europa League.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli 36, Verona, Parma, Milan 35, Bologna 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.