Il Napoli ribalta l’Udinese con una doppietta di Osimhen e mette una bella pressione sull’Inter, che attende la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria in rimonta per il Napoli nel primo anticipo del sabato: successo per 2-1 sull’Udinese. Vantaggio friulano nel primo tempo grazie a Deulofeu, con un destro dal limite; nella ripresa invece la doppietta del nigeriano, prima con un colpo di testa e poi con un tocco di destro sotto porta. La squadra di Spalletti si porta così in testa in attesa delle altre, tra cui l’Inter, impegnata con la Fiorentina tra poco.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 63, Napoli 60, Inter* 59, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta*, Roma 48, Fiorentina* 46, Sassuolo 43, Verona 41, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno