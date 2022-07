Il Napoli temporeggia per Deulofeu e la Fiorentina potrebbe cogliere l’occasione per rinforzare ancora di più l’attacco

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è al centro delle voci di mercato. Il giocatore spagnolo sembrava da tempo nelle mire del Napoli, ma la società azzurra sta temporeggiando tanto che, se la trattativa non si chiuderà nel giro di pochi giorni, Deulofeu ascolterà altre proposte.

TuttoUdinese puntualizza che alcune offerte per lui sono arrivate dalla Spagna, ma da parte non da club che disputano le coppe europee. L’attaccante vorrebbe infatti tornare a giocare una competizione internazionale, e in Italia ci sarebbe anche la Fiorentina che è da tempo sulle sue tracce e potrebbe fargli una proposta interessante.

Il suo arrivo in viola potrebbe rimpolpare ulteriormente il reparto offensivo. L’Udinese però è stata chiara: se non arriva un’offerta all’altezza Deulofeu resta in bianconero ancora un’altra stagione.