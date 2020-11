Il Napoli travolge la Roma nel giorno del ricordo di Maradona e la raggiunge al quarto posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un Napoli scoppiettante e con maglia a righe verticali bianche e azzurre non casuali ha stravinto il posticipo domenicale di Serie A, contro la Roma: al San Paolo, che tra pochi giorni diventerà “Maradona Stadium”, gli azzurri hanno vinto addirittura per 4-0. Nel primo tempo splendida punizione di Insigne, poi nella ripresa raddoppio da fuori di Fabian Ruiz e nel finale reti anche per Mertens e Politano.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus, Napoli 17, Verona 15, Lazio, Atalanta 14, Bologna 12, Cagliari 11, Sampdoria, Udinese, Benevento, Spezia 10, Fiorentina 8, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.