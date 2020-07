Il neo del mancato giallo a Lyanco. Le inutili proteste del Torino sul gol annullato a Edera

Fiorentina-Torino gara valida per la 34esima giornata della massima serie è stata diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprila, assistenti Giallatini e Caliari, Giacomelli di Trieste al VAR.

Parte con forza in attacco la Fiorentina infatti al 2′ è già in vantaggio. Al 4′ Lyanco trattiene platealmente Ribery, Mariani fischia fallo ma incomprensibilmente non ammonisce il difensore granata. Lo stesso Lyanco un minuto dopo stende al limite dell’area ancora Ribery: stavolta scatta il giallo. Le ammonizioni per Lukic che stende Ghezzal al 36′ e per Pezzella che fa ostruzione su Belotti chiudono il primo tempo.

Nella seconda frazione di gara succede poco o nulla dal punto di vista degli episodi, al 64′ Edera va in rete ma Mariani aveva già fischiato precedentemente per un fallo su Chiesa, inutili le proteste del Torino. Al raddoppio viola la gara si spegne definitivamente perdendo ritmo ed intensità.

Sufficiente la gara di Mariani, partita però da considerarsi di facilissima direzione; unico neo quel mancato giallo a Lyanco che avrebbe potuto portarlo all’espulsione già nei primissimi minuti del match.