Il nuovo amore di Chiesa per la Fiorentina: per il talento viola si aprono due strade nuove ma prima una missione

Le parole di ieri da parte di Federico Chiesa aprono finalmente una nuova pagina nella storia del suo rapporto con la Fiorentina: fine della guerra e via ad un nuovo amore. L’auspicio conseguente è quello di vederlo tornare a fare la differenza, dopo una prima parte di stagione in cui si è visto davvero poco del vero Chiesa, complice anche qualche infortunio di troppo. La prima missione del talento viola è molto chiara: rialzare la Fiorentina e farla uscire dalle sabbie mobili di fondo classifica, per consegnarle un finale di stagione più sereno. Poi (o anche in contemporanea), come scrive La Gazzetta dello Sport, si parlerà anche di futuro, a partire dal rinnovo e passando anche per una possibile permanenza. Intanto il suo contratto dovrebbe salire ai livelli di Ribery, con un altro incontro previsto già nei prossimi giorni tra Commisso e Chiesa senior; poi, se non dovesse arrivare alcuna offerta da 60-70 milioni, il numero 25 potrebbe anche rimanere un altro anno, stavolta però in serenità.