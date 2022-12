Il nuovo anno per tornare a ridosso dell’Europa, ma guai a scordare le coppe

Tra gli obiettivi della Fiorentina per il 2023, c’è in primis quello di tornare nelle posizioni a ridosso dell’Europa. Servirà raddrizzare la classifica, senza dimenticare anche gli impegni mei tornei (Conference e Coppa Italia). Lo ha ribadito anche Rocco Commisso nella lettera di ieri: onorare al massimo ogni impegno.

Non solo campo per l’anno che verrà, perché ci sarà anche l’inaugurazione del Viola Park e l’inizio dei lavori per il restyling del Franchi con inizialmente l’affidamento del cantiere. In Comune si dibatte sui pannelli solari, la Fiorentina assiste da spettatrice interessata. Lo sottolinea La Repubblica Firenze.