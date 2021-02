Il “nuovo” benessere del grande rimpianto Muriel: “Mister Gasperini non ci obbliga le giocate, possiamo essere liberi”

Le ultime prestazioni di Luis Muriel fanno felici tutti in casa Atalanta e aumentano il rimpianto per la Fiorentina. L’attaccante colombiano ha raccontato così il suo magic moment: “Cerco sempre di essere concentrato e di lavorare al meglio. Poi non cambia nulla se entro gli ultimi 20 minuti o parto da titolare, cerco sempre di aiutare la squadra. Il nostro gioco ha una forte identità ma il mister non ci ha mai obbligato a fare solo una cosa, possiamo essere liberi di prendere le nostre decisioni e fare le nostre giocate. E credo che anche questi gol nati da azioni individuali ci servano tantissimo”.