Il nuovo corso della programmazione sportiva viola: il rinnovo di Pradè non resti solo un episodio

La scelta della Fiorentina di rinnovare in questo momento, così difficile dal punto di vista sociale e personale, il contratto di Daniele Pradè ha fatto sicuramente una grande impressione all’esterno. Superato l’aspetto emotivo però, c’è anche una dimensione razionale in tutto ciò ed è l’esigenza di dare continuità al progetto tecnico della Fiorentina, un elemento tradizionalmente carente nella precedente gestione societaria, dove proprio Pradè andava avanti a forza di ‘rinnovini’ annuali, di per sé molto poco garanzia di programmazione. Intendiamoci, per il momento Pradè ha rinnovato per un altro anno ma quantomeno lo ha fatto per tempo: se davvero la società viola vorrà puntare sulla figura di Pradè, il rinnovo del contratto (magari pluriennale) non resti un episodio isolato.