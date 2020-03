Il nuovo disegno tattico della Fiorentina si rifletterà sul mercato: Stop attaccanti esterni. E Cutrone…

Il nuovo disegno tattico che la Fiorentina ha intenzione di intraprendere si rifletterà anche sul mercato estivo. La squadra viola, si legge su La Gazzetta dello Sport, non ha più grande interesse a puntare su attaccanti esterni.

Qualora il campionato dovesse ripartire, invece verrà valutato con attenzione il parco delle prime punte. Intoccabile, naturalmente, Chiesa (a meno che non chieda espressamente di essere ceduto), sicuro della conferma Vlahovic. Nessun dubbio, anche, sul fatto che Kouame farà parte della rosa dei titolari della prossima stagione. Sotto osservazione, invece, si legge ancora sulla ‘rosea’, c’è Cutrone che per il momento ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.