Il nuovo idolo dei tifosi della Fiorentina e un coro personalizzato tutto per lui

Con la sua grinta, con la sua voglia di inseguire gli avversari, ma anche con il suo modo di far girare la palla, proponendosi come terminale dell’azione, il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira è divenuto il nuovo idolo della tifoseria viola.

Piccolo fisicamente, ma grande come statura morale e calcistica, il giocatore è diventato imprescindibile in mezzo al campo ed è uno dei pochissimi, per non dire il solo, che si è guadagnato un coro personalizzato della Curva. “Picchia per noi Lucas Torreira” questo gli viene ripetuto, anche se qui non siamo davanti a un semplice mediano vecchi tempi: l’uruguaiano è in grado di fare e anche benissimo, le due fasi in campo.