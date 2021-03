Il nuovo modulo di Prandelli: speranze maggiori per Callejon?

Durante il secondo tempo contro il Benevento, la Fiorentina ha cambiato per la prima volta modulo dopo diverso tempo. Stop al 3-5-2, sì al 4-4-2: una novità che potrebbe prevedere anche maggior spazio per Callejon, se dovesse essere ripetuta. Sulla destra Quarta ed Eysseric, sulla sinistra Venuti e Caceres con Ribery che si è spostato a ridosso di Vlahovic. Una sorta di 4-2-3-1, da sempre il modulo preferito di Prandelli.

I posti in mediana sarebbero dunque destinati a diminuire, al contrario di quelli delle fasce: con questa disposizione, la presenza in campo dell’ex Napoli comincerebbe ad avere finalmente un senso. A differenza del 3-5-1-1, in cui Callejon è di fatto senza ruolo.