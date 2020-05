Il nuovo piano della FIGC per evitare la sospensione della Serie A

La FIGC riflette e, in attesa di comunicazioni da parte del Governo, valuta un ulteriore piano da attuare. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, la nuova idea per evitare la sospensione della Serie A è quella di prolungare il termine della stagione dal 2 al 31 agosto. In attesa di risposte in tal senso da parte della FIFA e dell’UEFA, si tratta di un tentativo in più per provare ad evitare le enormi perdite a livello economico che scaturirebbero da un’interruzione definitiva del campionato di Serie A.