Il nuovo tributo di Firenze e dei tifosi della Fiorentina a Maldini

A differenza di quanto detto da qualcuno nelle scorse settimane, il pubblico di Firenze e i tifosi della Fiorentina sono molto sportivi e sanno anche lanciare messaggi di apprezzamento nei confronti di chi, viola non lo è mai stato.

Prendiamo l’esempio di quello che è successo sabato: nuovo tributo (sotto forma di applausi), riservato all’ex bandiera del Milan e ora dirigente rossonero, Paolo Maldini. L’ex difensore è stato applaudito in campo e anche in tribuna.

Tutti si ricordano il fatto che lo stesso Maldini fu salutato in maniera degna proprio al Franchi, nel giorno della sua ultima partita prima del ritiro dal calcio giocato, a differenza di quanto avvenuto a Milano, in quello che è stato il suo stadio per anni. Ora è avvenuto il bis.