Il padre di Agostinelli: “A Firenze è cambiato tutto, la Fiorentina crede in lui. Commisso lo riempie di complimenti”

Dopo l’intervista su Fiorentinanews.com sui fatti di Torino, Federico Agostinelli, ovvero il padre del giovane giocatore Vittorio della Fiorentina Primavera è intervenuto su Juvenews.eu parlando dell’arrivo a Firenze: “La decisione è stata presa quando se ne andò Tarantino dalla dirigenza dei giallorossi e subentrò De Sanctis al suo posto. Mi ha chiamato una mattina e mi fa: “Agostinelli, vai in scadenza fra un anno, devi firmare sennò non ti facciamo giocare”. Io gli risposi che non era una questione di soldi ovviamente ma di programma. Se Vittorio non giocava in Primavera, restare un anno fermo per un ragazzo di 17 anni può compromettere la carriera. A quel punto gli dissi di non rinnovare e mandarlo in un’altra squadra. Avevamo richieste da Atalanta, Torino, Milan e Fiorentina, ho parlato anche con l’Inter e ho saputo che c’è stato un interesse anche da parte della Juve ma non ho mai avuto contatti con loro. Lui voleva restare alla Roma ma principalmente pensava a giocare e per questo è andato via. E’ stato ad un passo dal firmare per il Torino ma all’ultimo i giallorossi hanno bloccato tutto dicendogli che sarebbe rimasto senza giocare. Alla fine è uscita fuori la Fiorentina che lo voleva a tutti i costi, andammo li un pò a malincuore perche speravamo fino all’ultimo in un ripensamento della Roma. Arrivati a Firenze invece è cambiato tutto, Vittorio è stato accolto benissimo ed è entrato subito in Primavera. Tra l’altro, la prima gara l’ha fatta contro la Roma segnando anche un gol. E’ cresciuto tantissimo da quando è li, sia fisicamente ma anche mentalmente ha acquisito molta piu autostima. Anche loro credono in lui e lo coccolano, Commisso lo stima molto”.