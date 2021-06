Il padre di Guedes “parlò” così: “Non so se andrà via, ma il Valencia non gli permette di brillare. Senza Champions e Europa League…”

La notizia dell’interessamento della Fiorentina per Gonçalo Guedes è delle ultime ore. Sarebbe lui uno dei nomi più seguiti dalla società viola per ricoprire il ruolo di esterno d’attacco. Negli ultimi giorni, anche il padre del giocatore i un’intervista per Antena 1 aveva dato qualche indizio sul possibile addio del figlio al club spagnolo. Queste le sue parole: “Se non fosse per la squadra in cui si trova, i problemi che ha il club, andrebbe bene. Un giocatore brilla solo quando c’è una squadra che gli permette di brillare. Se ne andrà? Non lo so. Al Valencia non ha la Champions League, non ha l’Europa League.. È laggiù”.