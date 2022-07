Il padre di Jovic: “La Fiorentina è la mossa giusta e una grande opportunità per tutti noi”

Luka Jovic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il serbo arriva dal Real Madrid a titolo definitivo; i Blancos pagheranno la buona uscita del suo stipendio per i prossimi due anni. Il contratto offerto dai viola è un biennale con opzione per altri due anni; spetterà al calciatore decidere. In caso di prolungamento, il suo stipendio sarà raddoppiato.

Una formula inedita e molto particolare per un trasferimento di fatto già confermato. Ne parla il padre di Luka, Milan Jovic, in un’intervista al portale serbo Objektiv.rs: “È la mossa giusta. Questa è un’opportunità per tutti noi, per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Guardiamoci negli occhi, o sei forte o non sei forte”.