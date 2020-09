Il paradosso Chiesa, ma il piano B è già pronto

C’è un vero e proprio paradosso che riguarda l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. E di questo se ne occupa La Gazzetta dello Sport. Un anno fa, Chiesa era un giocatore da settanta milioni. E la Juve aveva sperato fino all’ultimo che Rocco Commisso togliesse il veto alla cessione del suo gioiello.

Ora che invece Commisso è invece disponibile ad ascoltare anche altre campane, non c’è nessuno che voglia mettere i soldi richiesti sul piatto. Certo, l’ultima stagione è stata discreta e nulla più, con il ragazzo che è andato in doppia cifra in fatto di reti segnate e ha offerto anche un buon numero di assist. Ma ancora non si è capito esattamente quale sia la più giusta collocazione in campo per lui e l’effetto Covid sull’economia delle squadre ha fatto il resto.

Per rilanciarsi però Chiesa potrebbe avere un ottimo piano B: prepararsi agli Europei che ci saranno nell’estate 2021 con una maglia da titolare garantita (in viola) e protetto dal suo vecchio mondo.