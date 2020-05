Il paradosso di Iachini: torna in discussione se si riparte. E l’ambiente viola si divide

Che fare con Beppe Iachini? Beh, se si riparte sarà certamente lui il tecnico a guidare la Fiorentina, sì ma per quanto tempo? Il buon rendimento viola da gennaio in avanti gli dà il diritto di continuare il suo lavoro e di continuare a mettersi in mostra, come fatto nelle prime 11 uscite (troppo poche per portare ad un giudizio definitivo) ma in quel caso, al termine di ciò che ripartirebbe della stagione interrotta, si porrebbe nuovamente la questione: conferma oppure no? Diverso il caso invece se arriverà lo stop definitivo e il rinvio a settembre della “vera” ripresa, in tal caso Iachini sarebbe certamente il tecnico ma della prossima stagione, come già annunciato da Commisso. Per questo all’allenatore marchigiano una ripresa a breve darebbe meno certezze, parliamo di un paradosso ovviamente a cui il tecnico penserà il giusto, in attesa di capire invece il protocollo a cui attenersi. Su di lui invece, scrive il Corriere Fiorentino, il popolo viola si divide, tra chi ne vorrebbe la conferma e chi invece auspica figure come Juric o Spalletti per la panchina del futuro.