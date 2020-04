Il parametro zero che intriga la Fiorentina. E Commisso dà più garanzie rispetto a Cairo

C’è un giocatore a parametro zero che intriga diverse squadre di Serie A. Si tratta del centrocampista Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul 31enne ci sono Torino in prima battuta, ma anche Lazio e Fiorentina.

I granata vorrebbero costruire un progetto tecnico che lo vede in primo piano assieme a Sirigu e Belotti. Ma sul piano economico, si legge ancora sul giornale sportivo, Commisso e i viola darebbero più garanzie al calciatore.