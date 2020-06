Il parere del pilota d’aereo: “Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi? Ci sono dei fattori di rischio accessori rispetto a quelli attuali per l’atterraggio”

Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio è il tema del momento a Firenze e dintorni. Una delle problematiche che potrebbero sorgere riguarda la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. A tal proposito, Lady Radio ha interpellato un pilota d’aereo che ha detto la sua sui possibili disagi che il nuovo impianto della Viola potrebbe comportare per chi deve guidare un aereo. Queste le sue parole: “La vicinanza dello stadio potrebbero dare problemi in fase di atterraggio? Dipende dalla condizione meteo e dalla fase del giorno con la luce diurna e condizioni meteo ottimali, da pilota, non vedrei difficoltà ulteriori rispetto a quelle normalmente legate alla presenza di uno stadio sotto di noi. Il discorso cambia se siamo ad esempio di notte e, peggio ancora, in caso di bassa visibilità, di nebbia. Le luci dello stadio? Potrebbero esserci rischi di un momentaneo abbagliamento e dopo solo 15 secondi l’equipaggio si troverebbe nelle condizioni di dover cercare di individuare in mezzo alla nebbia le luci di pista per poter atterrare. Sulla impossibilità non è il mio ruolo pronunciarmi, sicuramente vedo dei fattori di rischio accessori rispetto a quelli che normalmente ci sono, specialmente insisterei sulla possibilità di avere un disturbo visivo in una fase così rapida, 15 secondi in cui successivamente dobbiamo essere in grado di individuare le luci di pista. Quindi sì, dei fattori di rischio li vedo“.

