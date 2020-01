Il Parma batte il Lecce e vola in zona Europa. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nel Monday Night della 19esima giornata di Serie A il Parma ha battuto il Lecce per 2-0 al Tardini. Nella prima frazione padroni di casa vicini al vantaggio con Kucka, mentre i giallorossi non creano particolari problemi all’ex Fiorentina Sepe. Al dodicesimo del secondo tempo, il Parma la sblocca col colpo di testa vincente di Iacoponi su calcio d’angolo battuto da Hernani. Passa un quarto d’ora e i ducali trovano il raddoppio con Cornelius, abile a respingere in rete dopo la traversa colpita dal solito Kucka. Con questi tre punti il Parma vola al settimo posto in classifica, a meno uno dal Cagliari.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 48, Inter 46, Lazio 42, Atalanta, Roma 35, Cagliari 29, Parma 28, Torino 27, Milan, Verona 25, Napoli, Udinese, Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo, Sampdoria 19, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.