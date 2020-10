Continua ad essere in bilico il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Parma continua a tenere in caldo il nome del serbo nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Roberto Inglese al Torino. E in caso di esito positivo, l’attaccante della Fiorentina sarebbe l’obiettivo numero uno.

Da valutare anche la volontà del giocatore, che avrebbe manifestato la volontà di rimanere a Firenze per giocarsi le proprie carte con Beppe Iachini.