Il Parma non ingrana, Iachini se lo spiega così: “Giochiamo bene, ma non sempre concretizziamo. E poi abbiamo un sacco di assenze”

Nell’ultima partita ha vinto contro la Spal, ma la situazione in classifica del Parma resta pessima. I ducali, che avevano l’obiettivo di tornare in Serie A, attualmente distano infatti dieci punti dalla zona play-off.

L’ex allenatore della Fiorentina, ora sulla panchina gialloblù, Beppe Iachini ha parlato così a Sky Sport prima della gara (attualmente in corso) contro il Monza: “Il Parma è una squadra con un progetto a lunga scadenza, con tanti esperti e tanti giovani che stanno crescendo e si stanno valorizzando. È un periodo particolare, giochiamo bene, non sempre concretizziamo quanto creiamo e abbiamo tante assenze, ben undici. Dobbiamo recuperare ma siamo venuti qui per fare la nostra partita, come fatto nelle ultime settimane”.