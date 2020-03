Il particolare allenamento di Castrovilli FOTO

Come sappiamo con lo stop ufficiale ad ogni tipo di sessione di allenamento all’interno del centro sportivo, i giocatori della Fiorentina si sono dovuti rimboccare le maniche per portarsi allenare a domicilio. Anche la testimonianza di quest’oggi di Pietro Terracciano fa capire come anche i calciatori stiano vivendo una situazione surreale: l’epidemia del coronavirus ha complicato le vite anche degli sportivi di professione.

Indubbiamente i risultati non potranno essere gli stessi, ma in molti nei giorni scorsi hanno pubblicato video delle loro sessioni personalizzate all’interno delle mura di casa. Questo pomeriggio è stato il turno di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola ha pubblicato alcuni scatti del suo allenamento giornaliero affiancato da un compagno molto particolare. Ecco le immagini pubblicate dal numero 8 viola su Instagram: