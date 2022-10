Il particolare primato della Fiorentina di Italiano: i viola sono gli unici a non aver subito gol dal Napoli di Spalletti

Dopo l’importante vittoria del Napoli per 4-0 contro il Sassuolo, risultato che proietta la squadra di Luciano Spalletti a 4 punti dal Milan, è emerso un particolare dato statistico che fa sorridere Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina. I viola possono vantare finora un particolare “record”.

I partenopei in questo incredibile inizio di stagione, tra campionato e Champions League, hanno raccolto ben 15 vittorie su 17 partite totali: le uniche due squadre che sono riuscite a fermare la squadra di Aurelio De Laurentis sono state il Lecce e la Fiorentina. Ma nono solo i viola possono vantare di essere stata l’unica squadra – facendo meglio di Liverpool, Ajax e Milan – a non subire rete contro i partenopei: lo 0-0 al Franchi di quasi due mesi fa è l’unica partita stagionale in cui il Napoli non è riuscito ad andare a segno.