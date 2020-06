Il passato insegna: mai dire mai nel mercato

Mai dire mai, soprattutto dopo l’affare Ribery di un anno fa. Quello che doveva essere un’operazione impossibile e non alla portata, diventò il colpo dell’anno. La Nazione si chiede quali tra i big in scadenza possano fare al caso della Fiorentina, e i nomi in questione da tenere d’occhio sono Thiago Silva e Ibrahimovic: i viola stanno alla finestra e fanno i conti. Sì, perché lo stipendio di uno svincolato di lusso ha lo stesso costo del cartellino di un giocatore di fascia medio alta (una quindicina di milioni), ma si porta dietro un ritorno di immagine e un impatto mediatico che può essere trascinante anche per le successive campagne acquisti.

Con Thiago Silva c’è stato un contatto diretto, un approccio formale nel quale la Fiorentina ha ottenuto la risposta scontata ma che in qualche modo fa sperare: un “grazie dell’opportunità, vi faremo sapere” che non sa di “no” secco. E Ibra? A tessere i discorsi ci sta pensando il manager Raiola che molto probabilmente considererebbe più che positivo entrare in affari con la Fiorentina di Commisso.