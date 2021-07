Il passo indietro per Junior Messias: le valutazioni della Fiorentina

Nelle ultime settimane uno dei nomi maggiormente accosti alla maglia della Fiorentina è stato quello di Junior Messias. Il fantasista brasiliano lascerà sicuramente il retrocesso Crotone per tornare subito in Serie A. Sul classe ’91 è forte l’interesse del Torino, su richiesta di Ivan Juric che lo vorrebbe per il suo 3-4-2-1. Messias piace anche a Vincenzo Italiano, ma rispetto a qualche tempo fa si sono notevolmente diminuite le possibilità di un suo arrivo in riva all’Arno.

Dopo un sondaggio con il Crotone, la Fiorentina ha deciso di tirarsi momentaneamente indietro dalla corsa al brasiliano. I motivi sono presto detti: la richiesta dei calabresi, pari a circa dieci milioni di euro, è giudicata troppo alta dalla dirigenza gigliata per un giocatore che tra meno di cinque mesi compirà 31 anni. Meglio puntare – queste le idee della Fiorentina – su un profilo più giovane e maggiormente futuribile.