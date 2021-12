“Il penalty di Empoli-Milan è molto simile a quello non concesso alla Fiorentina contro la Juventus. Non era rigore”

L’ex arbitro Luca Marelli, oggi talent arbitrale di DAZN, ha detto ha sua a proposito del rigore concesso ieri all’Empoli contro il Milan: “La dinamica dell’azione è molto simile a quella del possibile rigore in Juventus-Fiorentina per fallo di mani molto simile di Danilo. Bakayoko non aumenta il proprio volume, non è rigore”.

Tuttavia il problema non sta nel fatto che sia o meno rigore. Non è chiaro piuttosto come episodi uguali vengano giudicati in modo diverso da arbitri e VAR. Ieri infatti a Pinamonti è stato concesso il calcio di rigore; a Torino invece alla Fiorentina è stato negato il penalty. Come continua a ripetere il presidente Commisso, servono regole uguali per tutti, fuori dal campo certamente, ma anche e soprattutto all’interno del rettangolo verde.