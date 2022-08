Il percorso di crescita di Corradini. Ecco come la Fiorentina vuole valorizzare il mancino umbro VIDEO

Capitano e leader assoluto della Fiorentina Primavera nell’ultima stagione in viola, Giovanni Corradini ha preso la via di Vercelli per continuare il percorso di crescita. Il centrocampista mancino classe 2002 è stato uno degli elementi più promettenti delle ultime annate della formazione di Alberto Aquilani, ed ora potrà confrontarsi col professionismo. La Pro Vercelli, squadra in cui si è spostato anche un altro giovane viola, il 2003 Gentile, è l’occasione per Corradini di iniziare il salto di qualità da calciatore. Il ragazzo umbro, elemento di grande serietà oltre che dalle qualità tecniche indiscutibili, ha iniziato la nuova avventura col piglio giusto. Corradini si sta integrando benissimo nel gruppo di mister Paci, ex difensore di Parma, Siena, Ascoli e Novara ma non solo.

Nel test precampionato contro il Lecco, il giocatore della Fiorentina ha realizzato un bel gol con una pregevole conclusione secca a giro col suo ottimo sinistro. Un impatto davvero buono quello di Corradini, elemento su cui la Fiorentina ha scommesso scegliendo la scorsa estate di esercitare il diritto di riscatto e acquisendone il cartellino in via definitiva. Adesso per Corradini è il momento di iniziare a fare sul serio, con la speranza di poter intraprendere una strada simile a quella di Niccolò Pierozzi, per il quale la Serie C ha rappresentato un trampolino decisivo.

Ecco il video del bel gol di Corradini contro il Lecco: