Il percorso verso il restyling Franchi procede spedito: tra quattro anni la Fiorentina avrà il suo “nuovo” STADIO

I tempi sono chiari e definiti: inizio dei lavori entro dicembre 2023, così la Fiorentina potrà giocare nel “nuovo” Franchi a partire dal 2026. Un treno ad alta velocità, lo definisce La Nazione, quello che porterà al restyling dello stadio e alla riqualificazione dell’intero quartiere di Campo di Marte.

Il sindaco Dario Nardella e David Hirsch dello studio Arup si sono dimostrati ottimisti, ponendo l’accento sul fatto che anche la Fiorentina e Rocco Commisso stanno cominciando ad apprezzare il progetto. Certo gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, ma ad oggi non c’è motivo di pensare negativo. Il treno per il nuovo Franchi è partito e viaggia spedito, non resta che rimanere a bordo fino al termine del percorso.