Il Perugia mette gli occhi su un giovane giocatore della Fiorentina. Prima, però, c’è il “tribunale” di Moena

Una stagione assolutamente in crescendo quella di Niccolò Pierozzi alla Pro Patria in Serie C. L’esterno destro di proprietà della Fiorentina ha ben figurato con la maglia biancoblù, collezionando 39 presenze con 8 gol e 4 assist. Il buon rendimento del classe 2001 fiorentino ha attirato le attenzioni anche di club di Serie B come il Perugia, che si è interessato a lui.

Secondo quanti raccolto da Fiorentinanews.com però, al momento, i contatti non sarebbero stati molto approfonditi e il giocatore farà ritorno a Firenze per ricominciare la stagione agli ordini di Vincenzo Italiano. Pierozzi, con tutta probabilità, farà anche parte della spedizione viola a Moena, dove sarà valutato insieme ad altri giovani.

Mai dire mai, per un futuro alla Fiorentina che, come ci ha raccontato lo stesso Niccolò qualche mese fa, potrebbe essere un sogno.