Il Perugia punta Ferrarini. Un altro baby viola come possibile pedina di scambio per arrivare al terzino

Fiorentina e Perugia stanno lavorando ad possibile scambio. Il club umbro è interessato al terzino viola Gabriele Ferrarini e per accaparrarselo sarebbe disposto ad inserire nella trattativa un altro baby talento già conosciuto in terra fiorentina.

Stiamo parlando di Giovanni Corradini, giovane centrocampista nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina agli ordini di mister Aquilani. Secondo Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria potrebbe essere lui la chiave del Perugia per arrivare a Ferrarini, l’anno scorso in prestito al Venezia.