Il Pescara si aggiudica un giovane obiettivo della Fiorentina, ora tutto su Ricci?

Alla fine Alessio Riccardi andrà in prestito al Pescara per un anno. Il centrocampista classe 2001 della Roma era seguito anche da Pradè, nonostante il prezzo del cartellino fissato dai giallorossi sfiorasse i 10 milioni di euro. Sfumato un obiettivo, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a mollare la presa per Ricci, un altro dei giocatori più promettenti a livello italiano. Viola in pole per il giocatore dell’Empoli, ma anche in questo caso la richiesta economica supera la doppia cifra (tra i 12 e i 15 milioni). Il giocatore dovrebbe comunque rimanere ai toscani in prestito un altro anno.

