Il piano di Ribery per ricompensare la Fiorentina

Come scriviamo da un po’ di tempo a questa parte, Franck Ribery non vede l’ora di ritornare a giocare con la Fiorentina. Su Tuttosport stamani leggiamo il fatto che questo lungo, sofferto stop ha aumentato la sua fame di calcio e il desiderio di regalare gioie ai tifosi viola. Come arriverà il via libera alla ripresa delle attività per le squadre di Serie A, Ribery farà ritorno a Firenze (attualmente si trova in Germania). Le sue valigie sono già pronte da giorni e FR7 vuole assolutamente ripagare Firenze e la Fiorentina, visto che è stato accolto come un re.