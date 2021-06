Il piano per rilanciare Castrovilli

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è partito a razzo in questa stagione per finire poi per essere decisamente travolto dai problemi della squadra. Alla fine è arrivata per lui anche l’ultima delusione, ovvero essere escluso dagli azzurri che parteciperanno agli Europei.

Il numero 10 viola, però ha dalla sua la stima di Gattuso, che ha seguito da lontano la sua parabola. La Nazione stamani parla di piano per rilanciare Castrovilli che parte da un preciso modello: ripercorrere le orme seguite da Zielinski al Napoli.

Il polacco ha giocato mediano nel 4-2-3-1 insieme a Ruiz, Demme o Bakayoko; nello stesso modulo è stato anche trequartista, ricavandosi occasioni di tiro e scelte di qualità negli assist. Grandissima duttilità, spettacolare efficacia. E’ evidente che le qualità ci siano in Castrovilli e Gattuso si è imposto il compito di riscoprirle: in un centrocampo più organizzato – e finalmente coordinato da una testa pensante – le doti dell’ex barese saranno valorizzate.