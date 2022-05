Il “piatto” offerto da Commisso a Belotti

La Fiorentina, con Piatek vicino a essere restituito all’Hertha Berlino, segue Andrea Belotti da un paio di anni e in queste settimane ha aperto e lubrificato il dialogo, e ha ripetutamente approfondito la questione con l’entourage di Belotti, ma, fino a prova contraria, non ha in tasca un contratto già firmato.

E non stanno nemmeno forzando i tempi. Commisso può mettere sul piatto le stesse cifre di Cairo e la possibilità di giocare in Conference League.