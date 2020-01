Il piccolo gap tra Fiorentina e Wolverhampton ma Cutrone ha già dato l’ok alla società viola

Patrick Cutrone non vede l’ora di tornare in Italia: la sua esperienza in Premier League potrebbe chiudersi dunque dopo appena sei mesi, con poche presenze e due reti tra campionato e Coppa di Lega. Nell’ultima uscita di FA Cup gli Wolves ne hanno fatto a meno, lasciandolo addirittura a casa e certificando quindi una sua fuoriuscita dai piani del tecnico Espirito Santo. Come riporta La Nazione, l’attaccante ha già detto sì alla Fiorentina, che però continua a sondare un po’ tutto il mercato, bloccata dalla questione Pedro e da un “piccolo” gap con il club inglese, che vorrebbe monetizzare sui 17 milioni di euro, tra i 2 di prestito e i 15 di riscatto. La società viola invece preferirebbe una soluzione in prestito, con diritto di riscatto, proprio perché ancora non convinta di puntare tutto sul classe ’98.