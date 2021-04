Il ‘povero’ Cutrone diventa ancora merce di scambio? Il Wolverhampton lo può usare come pedina per Guedes

Il destino di Patrick Cutrone sembra orientato a quella di “merce di scambio”, anche se in questo caso l’attaccante potrebbe trovare continuità nel suo club attuale: il suo cartellino appartiene ancora al Wolverhampton che però ha intenzione, secondo Football Insider, di mettere le mani su Gonçalo Guedes, esterno offensivo del Valencia. Per questo Cutrone potrebbe essere usato come contropartita nella trattativa e diventare a titolo definitivo del club spagnolo.