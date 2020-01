Il prescelto in difesa ha un nome ben preciso mentre Amrabat…

Il prescelto per rinforzare la difesa della Fiorentina è il centrale classe 2000 italo-albanese del Verona, Marash Kumbulla. L’operazione sarebbe da oltre diciassette milioni di euro, spiega La Nazione, ed andrebbe in porto solo a giugno, ma i viola sono disposti ad aspettare anche la fine della stagione pur di averlo in rosa dal 2020/2021. Per quanto riguarda Amrabat invece, i viola hanno fatto breccia nel cuore del centrocampista ma il Napoli era e resta in vantaggio. Da domani si entrerà nel vivo delle trattative con gli agenti del calciatore che parleranno con l’Hellas e i gigliati che cercheranno di trovare un accordo con la società veneta.