Il presidente dello Spezia è tornato in Italia. E adesso che succede sul fronte Italiano?

Il presidente dello Spezia Philip Platek è da poco tornato in Italia. Il magnate americano, come dimostrato dalle foto postate dalla società ligure sui propri canali social, ha visitato lo stadio ‘Alberto Picco’ per visionare l’avanzamento dei lavori relativi alla nuova Curva Piscina. Sicuramente la presenza in società del numero uno spezzino chiarirà la questione legata a Vincenzo Italiano. tecnico conteso tra lo Spezia e la Fiorentina.

