Il pressing della Fiorentina per Sergio Oliveira: serve alzare l’offerta. L’ipotesi di una doppia proposta al Porto

La Fiorentina continua a bussare alla porta del Porto per Sergio Oliveira. E’ lui il colpo da novanta che Rocco Commisso ha intenzione di regalare a Firenze in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione, serviranno però venti milioni di euro. Difficile che il club portoghese accetti la proposta di quindici milioni della Viola: a questo dovranno essere aggiunti bonus per almeno cinque milioni.

La Fiorentina, però potrebbe presentarsi al tavolo delle trattative con il Porto con una proposta d’acquisto non solo per Oliveira, ma anche per Jesus Corona. Due giocatori di altissima qualità per cui il club dovrà sborsare una cifra altissima, ma nella media molto più conveniente del singolo acquisto.